湖池屋の人気スナック「ポテトチップス のり塩」と「カラムーチョチップスホットチリ味」が、ふりかけに⋯⋯？スーパーを歩いていて偶然見つけた「ポテトチップスのり塩味ふりかけ」と「カラムーチョふりかけホットチリ味」。スナックを白米にかけて食べる、というまさかの提案に心を奪われ、気がついたときにはお会計まで済ませていました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「のり塩ふりか