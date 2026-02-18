テレビ金沢NEWS

石川県白山市内の工場の地下水から、国の指針値を大幅に超えた有機フッ素化合物が検出された問題。住民からは懸念の声が上がっています。

石川県白山市の印刷インキを扱う工場の地下水から、国の指針値の約2000倍にあたる有機フッ素化合物が確認された問題。

工場近くに住む住民は…

工場近くの住民は：
「私も今回聞いて、そんなこと知らなかったと思った」

今回検出されたPFОSやPFОAは、有機フッ素化合物・通称PFASの一種。

国は水1リットルあたり50ナノグラム以下という基準を設けていて、毎日2リットル飲んだとしても健康に悪影響がないとしています。

ただ、WHOの関連機関からは発がん性も指摘され、現在は日本を含む各国で製造や輸入が禁止されています。

こちらの工場では、禁止される前の2003年ごろまでPFOSの製造を行っていて、その結果、指針の2000倍もの化合物が地中に浸透し、地下水に混じったとみています。

工場近くの住民は：
「事実関係がこうやって出たわけだから、しっかりした対応はしてほしいなっていうことですね。検査がどういうふうにされたのかっていうことも関心あるよね」

DIC北陸工場は18日から順次、近隣の住民にむけた説明会を開き、状況説明を行うということです。