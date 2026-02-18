脱・税理士の菅原氏が“ホッパー増加”の影響を解説！『何かもが後手後手で損失が止まらない…NTTドコモの通信機器収入882億減の理由を財務のプロが解説します。』
『何かもが後手後手で損失が止まらない…NTTドコモの通信機器収入882億減の理由を財務のプロが解説します。』では、脱・税理士の菅原氏がNTTドコモの第3四半期決算をもとに、利益減少の構造を読み解いていく。
売上高自体は前年同期比で増加している。しかし内訳を見ると様相は異なる。通信収入が落ち込む一方で、システムインテグレーションなど周辺分野が補っている状態であり、本業の弱含みが鮮明である。象徴的なのが営業利益だ。9ヶ月累計で前年8,339億円から7,454億円へ減少。通期見込みも下方修正され、最終的には8,830億円水準まで引き下げられた。売上が伸びても利益が縮小する構図は、企業体力の消耗を示す。
菅原氏が重視するのは通信品質である。ユーザーの実体験として挙がる電波の不安定さは、価格や特典以前の問題だと指摘する。通信会社にとって「どこでもつながる」という基盤が揺らげば、追加プランや動画特典を積み重ねても説得力は乏しい。
さらに収益悪化の一因として挙げられたのが「いつでもカエドキプログラム」だ。残価を高めに設定することで月額負担を抑える設計は、一見すると合理的に映る。だが短期で機種変更や乗り換えを行う利用者、いわゆるホッパーを増やし、端末関連収益を圧迫した可能性が示唆される。本来は自社内で循環させる想定だった施策が、他社流出につながれば逆効果となる。
加えて、新規獲得偏重の姿勢も論点となる。長期利用者への明確なメリットが乏しければ、ロイヤルカスタマーの満足度は低下する。広告宣伝費を投じて穴を埋めても、利益率は改善しにくい。
動画では、こうした数値の変化と施策の連鎖を丁寧に追いながら、企業経営における「基本」の重要性を浮き彫りにする。通信という基幹事業をどう立て直すのか。決算数字の背後にある構造を把握することで、見えてくる課題は少なくない。詳細な数値の推移や発言のニュアンスは、映像内で確認してほしい。
