どっさり入っていたワン

税関のイメージキャラクター「カスタム君」の公式SNSアカウントは、羽田税関支署が、ドイツから麻薬を密輸入しようとしたルーマニア国籍の男性を告発したと投稿しました。公式アカウントでは、その麻薬の写真を公開しており、さまざまな意味で想像を超えた投稿内容が大きな反響を呼んでいます。

【いろいろすげえ…】えっ…これが税関公式の「驚愕の投稿」です

カスタム君は麻薬探知犬をモデルとしたイメージキャラクターで、投稿される文面も犬がイメージされています。報道資料によると、密輸されたのは、麻薬である「ケタミン」の塩酸塩約48kgとのこと。公式アカウントは「麻薬はスーツケースの中にどっさり入っていたワンU・ω・U不正薬物の密輸は絶対に見逃さないワン」と投稿しています。

反響を呼んだのは、そのポップな文体と押収された量についてと見られ、この投稿を見たSNSユーザーからは「言い方がポップすぎて まさかこれが公式アカウントとは・・ 気づかなかった・・」「アホちゃう？ってレベルの量 バレるやろww」「毎度のことながら内容と語尾のギャップが激しい」「またポップに怖いことを」「ヤバすぎ」「どっさり入っていたワンU・ω・U←可愛すぎ」といったコメントが寄せられています。