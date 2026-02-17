¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡ÖÁ´Å¹ÊÄÅ¹¡×¤Ø¡ÄºÇÀ¹´ü¤Ï¡Ö¶È³¦2°Ì¡×¤â¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¡Ö·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³¡×
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×Á´Å¹ÊÄÅ¹¤Ø
¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬54Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼Å¸³«¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤¤¤Þ¡¢Âç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¹ñÆâÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç106Å¹¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¡£°ìÊý¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï2023Ç¯¤Ë¸å·Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¶ÈÂÖ¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¹¤Ç¤Ë172Å¹¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï2026Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ñÆâÁ´Å¹¤òÊÄÅ¹¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï½ç¼¡¡¢¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï³°¿©¥Õ¡¼¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½ÅÀ¹¹âÍº»á¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡Ö¡×Æâ¤Ï½ÅÀ¹»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ë
ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¡Ö¶È³¦2°Ì¡×¤À¤Ã¤¿
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÎò»Ë¤Ï1972Ç¯9·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£°Ê¹ß¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤òµÞ³ÈÂç¤·¡¢¶È³¦1°Ì¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¶¥¤¤¹ç¤¦Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¶È³¦¤Ç¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È2°Ì¤òÁè¤¦Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¡ÖºÇÂç¤Î¶¯¤ß¡×¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¶¯¤ß¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡ÈÉé¤±¤¸º²¡É¤Ç¤¹¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢1987Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡È¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥ÁÀïÁè¡É¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç520±ß¤À¤Ã¤¿¡È¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ü¥Ý¥Æ¥ÈS¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯S¡É¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¡Ø¥µ¥ó¥¥å¡¼¥»¥Ã¥È¡Ù¤È¤·¤Æ390±ß¤ËÃÍ²¼¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Î¥»¥Ã¥È¤ò10±ß°Â¤¤380±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥È¥ê¥ª¡Ù¤òÅêÆþ¡£¤ï¤º¤«10±ßº¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡È¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÄã²Á³Ê¶¥Áè¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤Ê²¦¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡É¤ò¡¢Åö»þ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡È±þ±ç¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¼¡Âè¤Ë¼åÅÀ¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡Ø¤ªÆÀ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡È¤ªÆÀ¡É¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤òÂ³¤±¤ë¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢·ã²½¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¶È³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Àï¤¤Êý¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¡È¤ªÆÀ°ÕÍÍ¡É¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ëÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡×¤¬¤Ê¤¤
½ÅÀ¹»á¤¤¤ï¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤äÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤Î´õÇö¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£1977Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥Ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ä¡¢2008Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤«¡Èµ²±¤Ë»Ä¤ëÄêÈÖ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸°õ¾Ý¤Ç¡¢ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¡Ø¤¹¤¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤äÆâÍÆÎÌ¤òÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡ÈÇÜÀ¹¤ê¾¦ÉÊ¡É¤Ê¤ÉÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ³°¤ì¤Ë½ª¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¡È¤â¤¦°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤Å¤±¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»É¤µ¤ë¾¦ÉÊ¤¬°é¤¿¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê½¸µÒ¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉºÆÊÔ¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¶ÈÂÖ¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ëÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¡È2°Ì¤À¤«¤é¤³¤½°¦¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¡É¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¼ºÂ®¤ÎÊ¬´ôÅÀ
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤¬·èÄêÅª¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤¤»Ï¤á¤¿Å¾µ¡¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¶¥¹ç¤È¤Îº¹¤¬·èÄêÅª¤ËÉ½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤éÆü¾ï¤¬Ìá¤ê»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç°Ê¹ß¡¢³°¿©»º¶È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ÏÈæ³ÓÅª¡ÈÂÇ·â¤Î¾®¤µ¤¤¶ÈÂÖ¡É¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÄêÃå¤ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¡È¤½¤Î´Ä¶²¼¤Ç³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬²¿¤òÁª¤Ó¡¢²¿¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Î¤«¡É¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼è¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤Î°ã¤¤¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É´Ö¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¡¢¤½¤Îº¹¤¬ºÇ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¶ÉÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡É¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î¼ûÍ×¤òÂª¤¨¤ëÀïÎ¬¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï½»Âð³¹Î©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¼ûÍ×¤òÄÏ¤à¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡È¶¯¤ß¡É¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ð±ÄÂÎÎÏ¤ÏÂç¤¤¯ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢³°¿©¤¬¡È»ý¤Áµ¢¤êÁ°Äó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¶¥Áè¤¹¤ë´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ä±ØÁ°Î©ÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¤¯¡¢¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÉÅ¹ÊÞ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê¼åÅÀ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìµ¤¤ËÅÓÀä¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÒÂ¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸³èÆ°Àþ¤Î¶á¤¯¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÂÐ±þ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥³¥í¥Ê¼ýÂ«¸å¤âµÒÂ¤Ï²óÉü¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡É¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿Âç¤¤ÊÊ¬´ô¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
µ»ö¸åÊÔ¤Ï¡Ú¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×Á´Å¹¤¬¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ä¤½¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡Û¤«¤é¡£
