日本のハンバーガーチェーンの草分け的存在である「ロッテリア」ブランドが、その歴史に幕を閉じようとしている。 運営会社の株式会社ロッテリアは、2月16日付で「株式会社バーガー・ワン」へと社名を変更。3月をめどに国内全店を閉店し、新ブランド「ゼッテリア（ZETTERIA）」へ順次転換する計画だ。1972年の創業から半世紀以上、親しまれたブランド名が会社名からも店舗からも完全に消滅する。