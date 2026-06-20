モロッコ代表は現地６月19日、北中米ワールドカップのグループステージ（C組）第２節でスコットランド代表と対戦。開始わずか２分、FWイスマエル・サイバリが圧巻の一撃で先制点を奪った。電光石火のゴールだった。右サイドのDFアシュラフ・ハキミが浮き球のスルーパスを送ると、抜け出したサイバリがペナルティエリア右へ進入。絶妙なトラップから迷わず右足を振り抜き、強烈なシュートを逆サイドのネットへ突き刺した。GK