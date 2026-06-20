インスタグラム更新13日に行われた陸上・日本選手権の女子100メートル障害で初優勝を飾った中島ひとみ（長谷川体育施設）が19日、自身のインスタグラムを更新。勝負アイテムを明かすと、ファンの視線が集まった。ここ数年、ハイレベルな争いとなっている女子100メートル障害。今年の女王は、美白でも話題になる30歳の中島だった。軽やかにハードルを越え、ライバルを撃破した。初の日本一から6日。自身のインスタグラムを更