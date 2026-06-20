サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。20日（日本時間21日）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦チュニジア戦を前にインタビューに応じた。本田はNHKで14日（同15日）の初戦オランダ戦、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦で解説を担当。第2戦のチュニジア戦でも日本テレビでスペシャルサポーターとして解説を担当する。日本代表で