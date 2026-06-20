6月でフジテレビを退社することを公表し、18日にインスタグラムで最後の出社日を迎えたことを明かした小澤陽子アナウンサー（34）が20日「【新しい挑戦のご報告】」と題してインスタグラムを更新。「この度、尊い我が子とみんなで（家族3世代まで）お揃いができる日本発のリンクコーデブランド《zutto toujours−ずっと・トゥジュールを立ち上げました」とブランドを立ち上げたことを報告した。その上で「そして、今後はアナウンサ