お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉（53）が19日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。先週の“不適切発言”を謝罪した。【写真あり】深々と一礼…不適切な言動を謝罪する田原俊彦児嶋は、先週の同番組で、女子校文化について「好きな先輩の〇〇をもらう」というクイズに、「当てちゃっていい？」「陰毛でしょ？」と回答。予想外の発言にスタジオは静まり返り、共演者も「え？」「どういうこ