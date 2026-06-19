2026年4月に施行された改正道路交通法により、自転車の交通違反に「交通反則通告制度（青切符）」が導入された。これを機に、反則金を避けようとする多くの自転車利用者が車道へ流れ始めている。弁護士で参議院議員の北村晴男氏は、この「自転車の車道走行原則」の厳格化を「悪法だ」と断じ、強く警鐘を鳴らしている。前編記事『「自転車青切符」は悪法だ…！政治家がだんまりを決め込むなか、あの”有名議員”が直言「間違った法