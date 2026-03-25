ハンバーガーショップ「ロッテリア」の公式「X」アカウントが3月24日、「最後のごあいさつ」を投稿。同月25日より、アカウント名が「ゼッテリア」に変更されました。SNS上では「少し寂しい」「ありがとう」と大きな反響がありました。【画像】えぇ…こんなん泣いてしまう！コチラがロッテリアからの「最後のごあいさつ」です！切ない…！！「ロッテリア」ファンからのコメントが続々公式アカウントは、「最後のごあいさつ