半世紀以上続いたハンバーガーチェーン「ロッテリア」が消える。2026年3月末までに全店が「ゼッテリア」に看板を替え、ブランドは姿を消す予定だ。かつて500店を超え、マクドナルド、モスバーガーに次ぐ3番手だったロッテリアは、なぜここまで失速したのか。フリーライターの宮武和多哉さんは「その分岐点は、マクドナルドより『10円安く』売る価格競争にあった」という――。筆者撮影ロッテリアの店舗 - 筆者撮影■王者に挑み続け