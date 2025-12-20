12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¤¬Âç¤­¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤ë¡£Ã¼½ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥­¥ó¥°¡×¤Î½ÐÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤À¡£¤ï¤º¤«1¥õ·î¤Î´Ö¤Ë¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦°¦ÃÎ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë·×25Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁíÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÁ´¹ñ337Å¹ÊÞ¤ò¿ô¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤Ç¶È³¦3°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤òÈ´¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¶È³¦¤Î²¦¼Ô¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤­¤¬¡£±¿±Ä¸µ¤ÎÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¼Ò¤«¤éÌÀ³Î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢È½ÌÀ¤·