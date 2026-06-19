革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、「OPPO Reno Aシリーズ」の最新機種「OPPO Reno15 A」（オッポ リノフィフティーン エー）を、一部の販売チャネルにて6月25日（木）より順次販売を開始する。販売開始日および販売価格の詳細は、取扱各社へ問い合わせいただきたい。■バイパス充電にもReno Aシリーズとして初めて対応OPPOのロングセラーシリーズとして、多くのユーザーに支持さ