私はカオリ（46歳）。夫のユウイチ（46歳）が「昔やっていた社交ダンスをまた始めたい」と言ってきました。義両親がそろって社交ダンスの講師をしており、「ゆくゆくは教室を継いでほしい」と言われたようです。ひとまずは大会を目指すなど、趣味として始めることになりました。けれど夫はそのうち、週末になるたびに教室へ泊まり込むようになったのです。私は社交ダンスに詳しくありませんが、こんなに泊まらなければいけないもの