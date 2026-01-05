ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は、2026年1月7日（水）から、新商品「とろたま牛すき焼きバーガー」を含む3品を期間限定で販売する。※文中価格は全て税込表記「とろたま牛すき焼きバーガー」は、ジューシーな牛カルビ肉と、すき焼きの定番食材・しらたきを特製すき焼きソースと合わせ、ハンバーグパティや半熟風たまご、レタス、マヨネーズなどとともにバンズでサンドした一品。牛カルビ肉の旨みと鰹節や昆布の風味、たまご