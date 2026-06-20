日本代表GK鈴木彩艶の評価が、北中米W杯でさらに高まっているようだ。『TEAMTALK』によれば、プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドが今夏の補強候補として鈴木をリストアップしているという。現在23歳の鈴木はセリエAのパルマで正守護神を務め、日本代表でも不動の存在として活躍。同メディアは、その体格やセービング能力、足元の技術を高く評価し、イタリア代表の伝説的GKジャンルイジ・ブッフォン氏になぞらえて「ブッフォン2.