不倫相手に我が子を引き合わせる最悪な夫の裏切り！えげつなさ満載の体験談フィクション【漫画】「最悪！夫の二重生活」を読むInstagramやブログで経験を基にした漫画を発信するクリエイターのネギマヨ(@negimayo3)さん。友人の体験談を基にした漫画『最悪！夫の二重生活〜息子を愛人に会わせるイクメン夫〜』は、子どもを預かってくれる優しい夫が実は愛人のもとを訪れていたという二重生活を描き、ハラハラする展開が連続する。