2026年6月19日、中国メディア・大風新聞は、江西省南昌市の地下鉄4号線車内で乗客のモバイルバッテリーが突然発火する事故があったと報じた。記事は、南昌市の地下鉄4号線で18日午後5時すぎ、丁家洲駅付近を走行中の列車内で乗客の肩掛けカバンに入っていたモバイルバッテリーが突然発火したと紹介。車内に火が上がり煙が充満したが、居合わせた乗客が迅速に備え付けの消火器で火を消すとともに、駆けつけた職員が乗客を速やかに避