外食大手のゼンショーホールディングス（ＨＤ）は２１日、運営するハンバーガーチェーン「ロッテリア」の全店舗を新ブランド「ゼッテリア」に順次転換すると明らかにした。１９７２年の１号店オープンから半世紀以上、親しまれてきたロッテリアの屋号は、国内から消える。昨年１２月末時点でロッテリアの店舗は１０６店あり、３月末までに順次、一時閉店する。最終的にゼッテリアの店舗数は約２８０店となる見込み。ゼンショー