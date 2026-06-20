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台風7号が発生、25日には沖縄の南に進む見通し 日本にも影響を与える可能性

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 20日午前3時、フィリピンの東で台風7号「メーカラー」が発生した
  • 台風7号はフィリピンの東を西よりに進み、25日には沖縄の南に進む見通し
  • 日本にも影響を与える可能性があり、今後の台風の動向に注意が必要だ
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