労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。近年、特に増えているのが、「若手社員との距離感がわからない」という、建設業の経営者や現場責任者からの声です。「怒鳴ればパワハラと言われる。でも危険な仕事だから、出来ないなら言い続けないといけない」……。そんな戸惑いを抱えた“現場のおじさんたち”は、いま確実に増えています。今回は、