イタリア3部ラヴェンナが46歳ロナウジーニョを獲得へ現在46歳の元ブラジル代表FWロナウジーニョが電撃復帰を果たすようだ。イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」で、現地時間6月19日、「本当にセンセーショナルな契約」と、イタリア3部のラヴェンナへ加入することが報じられた。46歳での現役復帰という電撃的なニュースが北中米ワールドカップ（W杯）期間中に舞い込んだ。ロナウジーニョはイタリアのロマーニャ地方を本拠地