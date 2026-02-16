ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð»Ï¤Þ¤ë¡¡¶áÇ¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½¹ð¼çÎ®¤Ë¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿½¹ð¥µ¥Ýー¥È
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤¬16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤äÇ¯¼ý¤¬2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¼«Âð¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¿½¹ð¤Ç¤¤ë¡Öe¡¾Tax¡×¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï¸©Æâ¤Ç¤â8³ä¶á¤¯¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¿½¹ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î»ÔÄ®Â¼¼«¼£²ñ´Û¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÇÌó90¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î¿½¹ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Á°¤Ï²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡×
(ÍøÍÑ¼Ô)
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º©ÀÚÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
(¼¯»ùÅçÀÇÌ³½ð¡¦»³¸ýÀ»°ìÀÇÌ³¹Êó¹Ä°´±)
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥Çー¥¿¤Î¼«Æ°ÆþÎÏ¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤¿³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Î¿½¹ð¤Ë¤ÏÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÅöÆü·ô¤ÎÇÛÉÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆLINE¤Ç¤Î»öÁ°¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Ï½êÆÀÀÇ¤Ï3·î16Æü¤Þ¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤Ï3·î31Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÔÄ®Â¼¼«¼£²ñ´Û¤Ç¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼«¼£ÂÎ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£