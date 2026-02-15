フェイエノールトvsゴー・アヘッド スタメン発表
[2.15 オランダ・エールディビジ第23節](スタディオン・フェイエノールト)
※20:15開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 13 シュテファン・ベンダ
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 20 M. Deijl
DF 21 アネル・アフメドジッチ
MF 6 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 32 アイメン・スリティ
FW 9 上田綺世
控え
GK 37 M. Berger
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 5 ハイス・スマル
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 14 セム・スタイン
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 44 T. van den Elshout
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[ゴー・アヘッド・イーグルス]
先発
GK 22 J. De Busser
DF 2 A. Sampsted
DF 4 J. Kramer
DF 26 J. Dirksen
DF 29 A. Adelgaard
MF 7 ヤコブ・ブレウム
MF 8 E. Linthorst
MF 17 マティス・スライ
MF 19 ジェイデン・スロリー
MF 21 メレ・ミューレンステーン
FW 23 T. Baeten
控え
GK 1 ルカ プログマン
GK 33 N. Verdoni
DF 20 E. Waayers
DF 25 G. van Zwam
MF 10 S. Tengstedt
MF 24 K. Goudmijn
MF 34 Y. Salah Rahmouni
FW 9 S. Sigurðarson
FW 11 O. Sivertsen
FW 18 R. Margaret
FW 27 F. Stokkers
FW 31 D. Tijman
監督
Melvin Boel
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります