[2.15 オランダ・エールディビジ第23節](スタディオン・フェイエノールト)

※20:15開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 13 シュテファン・ベンダ

DF 4 渡辺剛

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 20 M. Deijl

DF 21 アネル・アフメドジッチ

MF 6 ファン・インボム

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 32 アイメン・スリティ

FW 9 上田綺世

控え

GK 37 M. Berger

GK 39 リアム・ボシン

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 5 ハイス・スマル

DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 14 セム・スタイン

MF 24 タイス・クラーイエベルト

MF 44 T. van den Elshout

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[ゴー・アヘッド・イーグルス]

先発

GK 22 J. De Busser

DF 2 A. Sampsted

DF 4 J. Kramer

DF 26 J. Dirksen

DF 29 A. Adelgaard

MF 7 ヤコブ・ブレウム

MF 8 E. Linthorst

MF 17 マティス・スライ

MF 19 ジェイデン・スロリー

MF 21 メレ・ミューレンステーン

FW 23 T. Baeten

控え

GK 1 ルカ プログマン

GK 33 N. Verdoni

DF 20 E. Waayers

DF 25 G. van Zwam

MF 10 S. Tengstedt

MF 24 K. Goudmijn

MF 34 Y. Salah Rahmouni

FW 9 S. Sigurðarson

FW 11 O. Sivertsen

FW 18 R. Margaret

FW 27 F. Stokkers

FW 31 D. Tijman

監督

Melvin Boel

