BE:FIRST、デビュー5周年イヤーを飾る9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」発売決定
BE:FIRSTが9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」を2026年5月6日(水)にリリースすることを発表した。
今作はデビュー5周年イヤーに突入したBE:FIRSTがアニバーサリーの幕開けを飾る形で送り出す作品。2021年11月のデビュー以来走り続けてきた彼らが、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIP HOPナンバーだ。
制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。
収録内容も合わせて発表された。表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」、さらに新曲1曲を含む全4曲収録となる。
LIVE盤には2025年9月に開催された＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録されている。
リリース発表とあわせて公開された新ビジュアルのコンセプトは、新しい歴史の始まりを予感させる「あけぼの」。さらに楽曲についてメンバーのSOTAからコメントも到着している。
「BE:FIRST 5th Anniversary」の始まりにふさわしい、気合を入れた久しぶりのHIPHOPチューンになっています！
踊れる曲を持ってきましたので、BESTYと一緒に盛り上げていけるように色々準備していきます！
是非お楽しみに！
BE:FIRST SOTA
ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」の予約は2026年2月17日(火) 12:00から開始となる。
■ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」
2026年5月6日（水）リリース
CD収録内容（全形態共通）
1.BE:FIRST ALL DAY
2.タイトル未定
3.街灯
ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
■BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース
[販売期間 : 2026/3/5（木）23:59まで]
【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
価格 : \4,015 (税込) \3,650 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : アクリルミラーキーホルダー (オリジナル集合トレーティングカード付き)
◾️映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』
2月6日（金）より全国公開
© B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.
監督：オ・ユンドン、キム・ハミン
出演：SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
映画公式HP：https://befirst-themovie.jp
映画公式X：@BEFIRSTthemovie
◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞
2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
▼公演・チケット先行受付の詳細
https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
