子どもの初節句を大切にしたいご両親は多いですよね。しかし、中には義母からひどい扱いを受けた人もいるようで？ 今回は、中古のひな人形をプレゼントしてきた義母のエピソードをご紹介します。

リサイクルショップで…

「娘が産まれたとき、義母から『ひな人形を買ってあげる』と言われました。義両親からは出産祝いもいただいていなかったので、ひな人形がお祝いの代わりなのかなと思っていました。しかし、義母から届いたのはあきらかに中古であろうボロボロのひな人形……。

義母はリサイクルショップでそのひな人形を買ったそうです。価格は2千円……。うちの娘に対する扱いがひどすぎて泣けました……。絶対に受け取りたくなかったので、返そうとしたら義母は激怒。『人のプレゼントに文句を言うなんて！』と怒っていました。

『ひな人形は子どもの代わりに厄を引き受ける『身代わり』の役割があるんですよ』『だから、お下がりは前の持ち主の厄を引き継ぐ『厄移し』になってしまうんです』『そんなことも知らないんですか？』『それとも、お義母さんはうちの子は守ってもらえなくてもいいと思っているんですか？』と言ったら、義母は何も言い返せないようでした（笑）。

中古のひな人形は義母に送り返し、自分たちで気に入ったひな人形を買いました。ひな人形って代々その家で受け継ぐこともあるし、姉妹で共有している家庭もあるし、明確なルールがないことはわかっています。だけど、義母からの中古のひな人形を回避するための言い訳としては最適だったなと思います」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ リサイクルショップで買うこと息子夫婦が納得しているならいいけれど、そうじゃないのに勝手に買って送りつけるのはNGですよね……。出産祝いすらないわけですし。孫が可愛くないのだと思われても仕方ありません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。