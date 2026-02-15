この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて、「【情報まるわかり】ディスプレイ付きケーブル 「MATECH PowerSight 240W」とAppleWatchに充電できる「MagOn Watch Slim 5000 アップグレード版」」と題した動画を公開。MATECH社の2つの新製品を取り上げ、モバイルバッテリーの洗練されたデザイン性と、充電状況をリアルタイムで可視化するディスプレイ付きUSBケーブルという、ユニークな付加価値を持つ2製品をレビューした。



動画でまず紹介されたのは、モバイルバッテリー「MagOn Watch Slim 5000 アップグレード版」だ。戸田氏は前モデルと比較し、デザインが大幅にパワーアップしたと指摘。特に、表面の曇りガラスのような仕上げとシルバーのフレームを組み合わせた質感の高さを「めちゃくちゃカッコいい」「今年見たバッテリーの中でかっこよさ1番」と絶賛した。機能面では、iPhoneへのワイヤレス充電だけでなく、Apple Watchの充電にも対応している点を評価。さらに、本体に備え付けられたスタンド機能により、充電しながら動画視聴などができる利便性も紹介された。



続いて、世界初の液晶ディスプレイを搭載したUSBケーブル「PowerSight 240W」をレビュー。この製品の最大の特徴は、充電中の電力（W）、電圧（V）、電流（A）をリアルタイムで表示できる点にある。戸田氏は、実際にPCを充電しながらディスプレイの表示を切り替え、「ガジェット好きにはグッとくる」とコメント。ケーブル本体もナイロン製の編み込みで耐久性が高く、端子部分には金属が使われており、高級感のある作りになっていると評価した。



戸田氏は、両製品ともに単なる機能性だけでなく、「所有欲を満たすデザイン」や「充電状況の可視化」といった新たな付加価値を提供している点を高く評価。スペックだけでは測れない魅力を持つこれらの製品は、ガジェット選びに新たな視点を与えてくれるだろうと締めくくった。