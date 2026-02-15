◇明治安田J1百年構想リーグ第2節 水戸2ー2（PK2ー4）町田（2026年2月14日 Gスタ）

明治安田J1百年構想リーグは5試合が行われ、東はJ1初昇格の水戸が敵地で町田と対戦。2―2で突入したPK戦では敗れたが、初の勝ち点1を獲得した。昨年リーグ覇者の鹿島は横浜Mを1―0で下し、初白星。西では広島が岡山、京都は清水にPK勝ちした。

水戸が初の勝ち点を挙げた。タレントぞろいの相手より多くの決定機を築き、攻守で粘り強く戦った。それだけに樹森監督は「勝ち点3を取りたかった気持ちの方が強くて悔しい」と本音を口にした。

前半44分にチーム2点目を挙げたFW鳥海は「狙っていた形だったし、うまく駆け引きして決められた。（PK戦で）負けてしまったが、自信になった1試合」と前を向く。百年構想リーグは昇降格がないが、「勝負にこだわっていかないと意味がない。勝ちを目指しながら成長するのは変わらない」と指揮官。J2で2桁順位が続き「J2の番人」とやゆされてきた昇格組が、ここから新たな歴史を刻んでいく。

≪遠藤の負傷受け 森保監督つらい≫町田―水戸戦を視察した日本代表の森保監督が、左足を負傷したMF遠藤航（リバプール）について言及。「詳細は入ってない」としながら「選手自身が一番痛いと思うし、私自身も悲しく、つらい」と話した。3月に欧州遠征を控え「長期離脱することは映像を見ていても分かる」と不在を覚悟。「今いる選手たちで戦っていく。チームでカバーしていけるように準備をしてくれていると思う」と見据えた。