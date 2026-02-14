周知の通り、リバプール遠藤航は２月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷。顔を覆い、担架に乗せられながら、ピッチを後にした。13日の記者会見で、リバプールのアルネ・スロット監督は、日本代表キャプテンの状態に言及。「足の怪我だ」とコメントした。「まだいくつか検査する必要はあるが、かなり長期間欠場することになるのは明らかだ」 負傷後の様子から、軽傷ではないと考えられていたとはいえ、改めて長期欠