現地時間２月11日開催のプレミアリーグ第26節で、日本代表のキャンプテン遠藤航が所属するリバプールがサンダーランドとアウェーで対戦。１−０で勝利を飾った。今シーズンのプレミアリーグ初先発を果たし、右SBでプレーしていた遠藤にアクシデントが発生したのが62分だ。 クロスをクリアした際に、左足首付近を痛めて、苦悶の表情を浮かべてピッチに座り込む。なんとか起き上がり、数分間プレーを続けたものの、再び倒