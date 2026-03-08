産業能率大3年MF日隠ナシュ大士「本当に楽しい」3月1日に関東B選抜の優勝で閉幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は決勝で関東A選抜を1-0で撃破し、見事に優勝を飾った関東B選抜のボランチ・日隠ナシュ大士について。彼にとってデンチャレはサッカーの楽しさを感じる毎日だったという。「毎試合、強度の高い潰し合いやハイレベル