山口県の21歳男性から”男の子”が産まれた…『ブラック・ジャック』でも描かれた「哀しい奇跡」

ピノコは実在した…？

「漫画の神様」手塚治虫の代表作のひとつとして知られる医療漫画『ブラック・ジャック』。無免許ながら天才的な技術を持つ外科医「ブラック・ジャック」が活躍する作品で、実際に医師免許を持つ手塚治虫が描く医師の葛藤や悩み、医療描写には定評がある。いまなお新たな読者を獲得している不朽の名作だ。

今回はこの『ブラック・ジャック』に登場した、病気や病院に関わる事件を紹介したい。

本作には、ブラック・ジャックの助手として「ピノコ」という女の子が登場する。見た目は可愛らしいが、実は彼女が誕生した背景はかなりハードだ。

ピノコは本来、双子の妹としてこの世に生を受けるはずだった。しかし、姉の身体のコブの中に脳や手足、内臓などがバラバラに収まった「奇形嚢腫（きけいのうしゅ）」として産まれてしまう。

姉の身体の成長と共に大きくなるこのコブを摘出すべく、執刀を依頼されたのがブラック・ジャックだった。彼は患者のコブを取り出すだけにとどまらず、見事な手際でバラバラだった手足や内臓を組み立て、命ある人間を造り上げる。

この大手術の末に誕生したのがピノコだ。

作中ではコブの中にいたピノコが突然、超能力を使うなど荒唐無稽な描写もあるが、本作に登場する奇形嚢腫（現在は「奇形腫」という言葉を使用）は実在する病気である。

これから紹介するのは大正時代に記録された世にも珍しい奇形嚢腫の一例だ。

21歳男性が子どもを産んだ？

1913年（大正2年）12月14日の大阪毎日新聞に「男児 子を産む 古今東西絶無の椿事（珍事）」という見出しの記事が掲載された。記事によると、京都帝大医学部附属病院（現：京都大学医学部附属病院）に入院していた若い男性の身体から“子ども”が生まれた、というのだ。

この奇妙な体験をしたのは山口県生まれの当時21歳の男子学生。幼少期からごく普通の男性として育った彼は、生まれつき左腹部に小さな塊こそあったが、それまで特に身体の不調を訴えたことはなかったという。

だが、この塊は少しずつ成長していたようだ。やがて腹部は太鼓を抱えているかの如くせり出し、男性を苦しめるようになってしまう。彼は近くの病院に助けを求めたものの原因はわからず、最後は大病院である京都帝大医学部附属病院に頼ったという。

検査の結果、男性は腹部を切開し、体内の塊を取り出すことになった。そして数時間におよぶ手術の末、人間の頭ふたつ分の大きなコブが摘出された。

驚くのはその中身だ。医師が切開すると、そこには人体の輪郭を持つ肉塊が詰まっていた。

手術に立ち会った医師の話によると、男子学生の体内に宿っていたのは「子ども」ではなく、双子で産まれるはずだった兄弟の可能性が高いという。本来はふたり揃って母親から生まれるはずだったが、何かのはずみで男性の体内に取り込まれてしまった、と見て間違いないようだ。

フサフサの状態に医師も驚愕

では、具体的にこのコブはどのような状態だったのか。当時、毎日新聞が詳しく報じているので紹介したい。

記事によると、男性のコブから取り出された胎児は全身が桃色（ピンク色）で、皮膚には一面に渡り産毛のようなものが生えていたという。また頭部らしき箇所には、眼や鼻は確認できないものの、小さな口には歯肉および歯が生えており、その近くには爪の付いた両手足が生え揃っていた。

そして何より医師団が驚いたのは陰毛の濃さだった。睾丸の部分にはフサフサとした毛がびっしり生えており、これにより胎児の性別が男であると判明した。文字情報だけでは何とも言えないが、身体は未完成でありながら、両手足や口、体毛に加え睾丸といった組織が完成されている点は興味深い。

残念ながら、胎児は摘出された時点で死亡していたと思われるが、発育具合から考えて体内で成長していた可能性は高い。もしかするとピノコのように体内でも意志を持っていたのかもしれない。

いずれにせよ、様々な状況が前述したピノコの誕生エピソードと非常によく似ており、『ブラック・ジャック』における奇形嚢腫の話が決してフィクションではないことを物語っている。

なお、取り出された胎児は「貴重なサンプル」として院内で標本にされたという。一方、21歳の男子学生の手術は経過良好ですぐに退院できたというが、その後の彼がどのような人生を歩んだのかはわからない。

つづく記事〈“国民的天才外科医”も被害にあった「病院の医療ミス」…69歳女性のお骨の山から出てきた《あり得ない忘れ物》〉では、『ブラックジャック』のエピソードでも扱われている医療ミスを紹介する。

