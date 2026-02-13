¡Ö»à¤Ì¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÄÀÄÌÚ¥ö¸¶¼ù³¤¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¤òÏ¢¤ì½Ð¤·ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿ÃË¤¬ºÛÈ½¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡È¸å²ù¡É
½÷»Ò¹âÀ¸¤òÉÙ»Î¤Î¼ù³¤¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤À
¡Ö¥í¡¼¥×¤¬¼ó¤«¤é³°¤ì¤Æ²¼¤ËÍî¤Á¡¢¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡ØÀ¸¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø»à¤Ì¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤òÉÙ»Î¤Î¼ù³¤¤ØÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢¼«»¦¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼«»¦¤¬Ì¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¾ð¤ò¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯£¶·î21Æü¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÁÜºº£±²Ý¤Ï¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¸©Æâ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ17ºÐ¡Ë¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ôÉì¸©ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦³Ð´ÖÍª¿Î¡Ê¤«¤¯¤Þ¡¦¤æ¤¦¤È¡ËÈï¹ð¡Ê22¡Ë¤òÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ð´ÖÈï¹ð¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤òÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Î²Ï¸ý¸Ð±Ø¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢ÀÄÌÚ¥ö¸¶¼ù³¤¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Þ¤ÇÍ¶²ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ð´ÖÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë¼«»¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤òÍ¶¤Ã¤Æ¼ù³¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï£¶·î15Æü¤ÎÄ«¤Ë¡¢¼ù³¤¤Ç¼ó¤òÄß¤Ã¤¿¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ø£¸Æü¸áÁ°¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤È³°½Ð¤·¤Æ¤«¤éµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È£¹Æü¸á¸å¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
³Ð´ÖÈï¹ð¤Ï»ö·ï¸å¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡Ö¼ù³¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Öºë¶Ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¡×¤Ê¤É¤È¸¡º÷¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
ÂáÊá¤ÎÍâ·î¤Î£··î10Æü¡¢³Ð´ÖÈï¹ð¤Ï¼«»¦Öó½õ¤ÎÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¼ù³¤¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥×¤òÌÚ¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Î¼«»¦¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿µ¿¤¤¤À¡£³Ð´ÖÈï¹ð¤Ï¡Ø»ä¤¬ÌÚ¤Ë¥í¡¼¥×¤ò¤«¤±¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¼«»¦¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤È¼«»¦Öó½õ¡££²¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ð´ÖÈï¹ð¤Ë¡¢£²·î13Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÇÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤Ç¡¢³Ð´ÖÈï¹ð¤¬²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¥í¡¼¥×¤Ê¤É¤â½àÈ÷¤·¤¿
³Ð´ÖÈï¹ð¤Ï¼«¿È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«»¦´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢´é¤ÎÂç¤¤µ¤äÎØ³Ô¡¢¿ÈÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÆ»Ñ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢»à¤Ë¤¿¤¤¡¢»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬³Ú¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢£±¿Í¤À¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ê¤é¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³Ð´ÖÈï¹ð¤Ï²áµî¤Ë¤âÈô¤Ó¹ß¤ê¼«»¦¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ç25Ç¯£µ·î²¼½Ü¤Ë¤â¼«»¦¤ò¤·¤è¤¦¤È½÷À¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«»¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢SNS¤ÇÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢°ì½ï¤Ë¼«»¦¤¹¤ë¿Í¤òÃµ¤¹¤¦¤Á¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬A¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£³Ð´ÖÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤¬¹â¹»À¸¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¯Îð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¯Îð¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«»¦¤¹¤ë¤³¤È¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³Ð´ÖÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼«»¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢²Ï¸ý¸Ð±Ø¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¼«»¦¾ì½ê¤ä¼«»¦¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢³Ð´ÖÈï¹ð¤¬Ä´¤Ù¡¢¥í¡¼¥×¤Ê¤É¤â½àÈ÷¤·¤¿¡£
£¶·î£¸Æü¤ÎÌë£¹»þ¤´¤í¡¢³Ð´ÖÈï¹ð¤ÈA¤µ¤ó¤Ï²Ï¸ý¸Ð±Ø¤Ç¹çÎ®¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼ù³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ£²»þ´Ö¤Û¤ÉÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë£²¿Í¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»à¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢À®Ê©¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æ»Ï©¤«¤é³°¤ì¤Æ¼ù³¤¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢£²¿Í¤Ç¼ó¤òÄß¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÉÃ¸å¡¢³Ð´ÖÈï¹ð¤Î¥í¡¼¥×¤Ï¼ó¤«¤é³°¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³Ð´ÖÈï¹ð¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¾ð¤òËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÀ¸¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â¤Ç¤¤º¡¢¶²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤âÀÚ¤ì¡¢¿¿¤Ã°Å¤ÊÃæ¡¢²¿»þ´Ö¤«Êâ¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¼ù³¤¤«¤é½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤Î²ÙÊª¤ò±£¤·¤¿¸å¡¢¶á¤¯¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤¿³Ð´ÖÈï¹ð¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¤ê¤ª¶â¤ò²¼¤í¤·¤¿¤ê¤·¤¿¸å¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
²ÙÊª¤ò±£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤¬¡Ø°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ»þÀÞ¡¢ÓË°ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬SNS¤Ë¡Ø¼«»¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤º¡¢²ÈÂ²¤ËÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢A¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½Å¤¤È³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸øÈ½¤Ç¤ÏÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò½ñ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂ¾¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£°Õ¸«ÄÄ½Ò½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾ï¤Ë´õ»àÇ°Î¸¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¤Ë¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°é¤Æ¤ä¤¹¤¤»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤ÏÌ¼¤Î¤³¤È¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤âA¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥È¤äÊÙ¶¯¤ËÀº¤ò½Ð¤·¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é½¢¿¦¤·¤ÆÆÈ¤êÊë¤é¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤¤¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð18ºÐ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢À®¿Í¼°¤Î¿¶Âµ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¼¤ÎÉÔºß¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°Õ¸«ÄÄ½Ò½ñ¤ÎºÇ¸å¤Ï³Ð´ÖÈï¹ð¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤òÈ³¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ì¼¤¬Ìá¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èï¹ð¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½Å¤¤È³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÏÀ¹ðµá·º¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¼«»¦¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ÏÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹´¶Ø·º£³Ç¯¡×¤òµá·º¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡ÖÂáÊá¤ËÂ³¤¯Ä¹´ü¤Î¿ÈÂÎ¹´Â«¤ò½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢È¿¾Ê¤ò¿¼¤á¡¢Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬¼Ò²ñÆâ¤Ç¹¹À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤·¤¿´²Âç¤ÊÈ½·è¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¤¯¡¢°Õ¸«¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼ù³¤¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¡¢µÙ·Æ¤ò¼è¤ë¤¿¤Ó¤ËA¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤«¤ËLINE¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃ¯¤«¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤¦¸å¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ëº®Íð¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¶²ÉÝ¤òÊ¶¤é¤ï¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èï¹ð¿Í¤Ë¡¢»ÊË¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¦ÆüËÜ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃÏ¢ÌÁ
ÅÅÏÃ¡¡0570-783-556¡Ê¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å10»þ¡Ë
TOP¥Ú¡¼¥¸(https://www.inochinodenwa.org/)
¡¦¤è¤ê¤½¤¤¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¼Ò²ñÅªÊñÀÝ¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
ÅÅÏÃ¡¡0120-279-338¡Ê24»þ´ÖÂÐ±þ¡£´ä¼ê¸©¡¦µÜ¾ë¸©¡¦Ê¡Åç¸©¤«¤é¤ÏËöÈø¤¬226¡Ë
¤è¤ê¤½¤¤¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó(https://www.since2011.net/yorisoi/)
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¤³¤³¤í¤Î·ò¹¯ÁêÃÌÅý°ì¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤äSNSÁêÃÌ
ÅÅÏÃ0570-064-556¡ÊÂÐ±þ»þ´Ö¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_info.html
¡¦¤¤¤Î¤Á»Ù¤¨¤ëÁêÃÌÁë¸ý°ìÍ÷¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦À¯Îá»ØÄêÅÔ»ÔÊÌ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý°ìÍ÷¡Ë
https://jscp.or.jp/soudan/index.html
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ