Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットはもちろんのこと、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

PC周辺機器を多数展開するバッファローのWi-Fi 6対応ルーター「WSR-1800AX4P/NBK」は、10％オフの7,180円（税込）で販売されています。

【Amazon.co.jp限定】 バッファローWiFi ルーター無線LAN Wi-Fi 6 11ax / 11ac AX1800 573+1201Mbps 日本メーカー LANケーブル同梱 【 iPhone 16e / 16 / 15 / 14 / Nintendo Switch / PS5 動作確認済み 】 エコパッケージ WSR-1800AX4P/NBK バッファロー Amazon ポチップ ポチップ

Wi-Fi 6対応ルーター「WSR-1800AX4P/NBK」がセールに

↑「WSR-1800AX4P/NBK」

WSR-1800AX4P/NBKは、1201＋573Mbpsのデュアルバンドに対応するWi-Fi6ルーター。本体サイズは16×3.7×16cmで、背面には1Gbps WAN×1、1Gbps LAN×4のポートを搭載します。内部には5GHz×2、2.4GHz×2のハイパワーアンテナを内蔵し、電波がムラなく同心円状に広がるとしています。また、他の中継機などと組み合わせてメッシュネットワークを構築できる「EasyMesh」にも対応可能です。

セキュリティ機能も充実しており、より強固なセキュリティーでパスワードの不正解読をブロックする「WPA3 Personal」対応に加え、PCやスマートフォン、スマート家電をサイバー攻撃から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」も利用可能としています。

最近のルーター製品らしく、設定は「AirStationアプリ」との連携によりスマホで簡単に完了できるのも嬉しいポイントです。お得にゲットできるこの機会に、ぜひチェックしてみて下さい。

お得なWi-FiルーターはAmazonタイムセールをチェック！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post バッファローのWi-Fi 6対応ルーターが7000円台で買える！Amazonタイムセール appeared first on GetNavi web ゲットナビ.