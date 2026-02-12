この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザーが解説。成績が伸び悩む子が難関校に合格した、親が実践すべき「3つの改革」

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で動画「【超難関大付属高校に合格】１年間親子が実践したことを事例をもとに解説しました」を公開。動画では、成績が伸び悩んでいた子どもが超難関大学の付属高校に合格した事例をもとに、親が実践すべきサポート方法について解説している。



道山氏は、かつて塾に通っていても結果が出ず、1年前は志望校合格レベルになかったという沢田さん親子の事例を紹介した。その後、道山氏のプログラムに参加し、親子で取り組んだ「3つの改善点」を挙げた。一つ目は「塾の変更」。結果が出ていなかった集団塾から、個別指導塾に切り替えたという。二つ目は「家庭教師の中止」。こちらも効果を感じられなかったため、やめる決断をしたと説明した。



そして最も重要な改善点として、三つ目に「親が全力でサポートすること」を挙げた。道山氏は、塾や家庭教師に丸投げするのではなく、親自身が「覚悟を持って」子どもの受験にコミットすることが不可欠だと指摘する。沢田さんの母親もこの覚悟を決めてサポートに徹した結果、子どもの成績が飛躍的に伸び、見事第一志望校への合格を果たしたという。



この事例から道山氏は、「うまくいかないときは何かを変えよう」と強調する。勉強や子育て、受験対策がうまくいかない場合、その原因は「親や子どもの能力ではなく、環境ややり方など別の問題であることが多い」と分析した。具体的な改善策として、「塾や家庭教師の見直し」「勉強する場所の変更」「やること自体の変更（勉強方法や志望校探し）」「子どもへの接し方」などを挙げている。



子どもの受験がうまくいかない時、多くの親は子ども自身や塾に原因を求めがちだ。しかし、親がサポート体制を見直すことで、状況が好転する可能性は大いにある。もし子どもの成績や受験で悩んでいるのなら、現状のやり方を見直し、環境やサポート体制を変えることから試してみてはいかがだろうか。