明石家さんまがMCを務める、情報トークバラエティ『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）に、コメンテーターとしてたびたび出演している生物学者で早大名誉教授の池田清彦氏が、2月12日に自身のXを更新。

《高市政権の支持率は確実に下がっていくと思う》と予言している。

「池田氏は、れいわ新選組の熱烈な支持者としても知られています。この『支持率が下がる』発言のあとには、《粘り強く憲法改悪を阻止しよう》と訴えています。

自民党は2月8日投開票の衆院選挙で465議席中、316議席を獲得しました。これは衆議院の3分の2の議席にあたり、自民党単独で憲法改正の発議が可能となりました。

高市首相は憲法改正を『党是』と言い、選挙中も『憲法になぜ自衛隊を書いちゃいけないのですか』と憲法改正に意欲を示していました。池田氏はこのことを念頭に、Xで発信したのでしょう」（政治部記者）

池田氏は2月10日にも《自民党大勝 奢れるもの久しからずただ春の世の夢の如し 老耄学者の負け惜しみだと言って嘲笑する人がいると思うけれど》や《口先だけの食料品の消費税減税、本当はやりたくなかったのだけどここまで勝つとやらざるを得ないかもね。それでもやっぱり、食料品の減税もしないで、消費税を上げるということもあり得るね。それで支持率が下がらなかったら、支持者は凄いわ》と自民党を批判する投稿をしている。

今回の池田氏の投稿には

《9条だけは絶対に守りたい。みんなで粘ろう。もう後がないよ.》

《憲法改悪阻止しましょう》

など同調する意見のほか、

《改憲を阻止することを絶対阻止する》

《憲法改正賛成です》

など高市首相支持者からと見られる意見も寄せられている。

「今回の衆院選に限らず、近年は著名人や芸能人が政治的意見をSNSで表明することは当たり前の光景になっています。特に今回の選挙では自民党が圧倒的な勝利を収め、高市首相の一挙手一投足が注目される状況になっていますから、著名人が意見表明する流れは加速するでしょうね」（芸能記者）

高市自民党圧勝の余波は、まだまだ収まらないようだ。