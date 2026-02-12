すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、「ローストビーフ丼」を2月17日午前9時から再販売します。

【画像】おぉ…タマネギトッピング、いいかも！ コチラが新作「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」です！ おいしそう！！（3枚）

同商品は2025年11月に初登場し、販売12日で一時、完売した人気メニュー。低温でじっくり加熱し、やわらかな食感に仕上げたローストビーフを温かい白米の上に盛り付け、刻みニンニクやブラックペッパーを使ったしょうゆダレをかけた一品です。卵やホースラディッシュ（西洋ワサビ）をトッピングして楽しめます。

また、ローストビーフと相性のよいサワークリームやタマネギ、ブラックペッパーなどを使ったソースと、シャキシャキのタマネギがトッピングされた「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も同時発売されます。

価格は「ローストビーフ丼」の並盛が890円（以下、税込み）、「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」の並盛が980円です。

一部店舗を除く1967店舗（2月10日時点）で販売予定です。