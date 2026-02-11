レゾンデートル（東京都渋谷区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

既婚者は浮気相手とどこで出会った？

調査は2025年9月29〜30日および12月29〜31日、全国の20〜59歳の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）のうち、「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した480人（男女各240人）から有効回答を得ています。

まず、「浮気したことがある」回答者に、「浮気相手は既婚者ですか？」と聞いたところ、「浮気相手が既婚者」と答えた人が49.2％で最も多く、「浮気相手が独身」と答えた人は28.5％という結果になりました。「既婚者・独身どちらも該当する」と答えた人は15.8％でした。

さらに、「浮気相手と出会った場所は？」と聞いたところ、最も多かった回答は「職場（仕事関係）」で、「相手が既婚者」と答えた人は44.1％、「浮気相手が独身」は42.3％で、大きな差は見られませんでした。

一方で、浮気相手と出会った場所として「昔からの知人・友人（同級生など）」と答えた人は、「浮気相手が既婚者」が30.5％、「浮気相手が独身」が16.8％と倍近い差がついています。

この結果に同社は「昔からの知り合いは、同世代なので年齢的に既婚者が多いほか、周りにバレてしまうリスクが高いため『独身が少ない』という結果になるのでしょう」とコメント。「お互い同じ立場の『既婚者』であれば、安心感もあり秘密を共有しやすいのかもしれません」と分析しています。

また、浮気相手と出会った場所として「教室・稽古など学びの場」と答えた人は、「浮気相手が既婚者」が7.6％、「浮気相手が独身」が2.2％と、こちらも大きく差がついています。

この結果について同社は「共通の目的があることでお互いに親近感が湧きやすく、定期的に会うことで警戒心も低くなり、配偶者にも疑われにくい環境で秘密を共有しやすい相手となるのかもしれません」と見ています。

既婚者の皆さん、今、配偶者以外に気になっている相手はいますか？ その相手とは……？