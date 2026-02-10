公式インタビュー動画公開

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルは10日（日本時間11日）、ショートプログラム（SP）が開催される。佐藤駿（エームサービス・明大）は、五輪公式インタビューで幼少期を回顧。同郷で憧れの羽生結弦さんから受けた“神対応”を明かしている。

五輪公式インスタグラムは「佐藤駿選手の憧れは？」と題したインタビュー動画を公開。憧れの存在は羽生さんだと明かし、五輪で一番好きなプログラムは、羽生さんが2014年ソチ五輪のSPで演じた“パリの散歩道”。「そのプログラムを見て、オリンピックという舞台を目指すきっかけになった」と語った。

羽生さんとの出会いは幼少期。同じリンクで練習をしていたという。「今思えば本当に光栄なことだなと思っているんですけど、その時も自分が練習する姿を見て頑張ってね、という風に言ってくださった」と声を弾ませた。

さらに「ペンダントであったり、手紙もくださって本当に嬉しかったです」と、羽生さんから神対応を受けたエピソードも披露。「（ペンダントは）本当に急だったんですけどお母さんと一緒に来てくださって『頑張ってる姿を見て応援しているから』みたいに言ってくださった」と、秘話を明かした。

22歳の佐藤は五輪初出場。団体戦では最終種目の男子フリーで自己ベスト194.86点をマーク。イリア・マリニン（200.03点）に及ばず団体金を逃したが、ノーミスでの好演技で銀メダルに貢献した。



（THE ANSWER編集部）