2月9日、天海祐希がバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演し、主演した学園ドラマ『女王の教室』（同局系）の同窓会企画がおこなわれた。成長した生徒たちとの昔話に花が咲いたが、番組内で「元人気子役」がスルーされたことを惜しむ声があがっている。

2005年に放送された『女王の教室』は、天海演じる小学校教師・阿久津真矢が絶対的な権力でクラスを支配し、厳しい現実を叩きこむ物語。今回、生徒役で出演していた “元教え子” 8人がスタジオに登場し、天海と再会を果たした。

「志田未来さんと伊藤沙莉さんが出演したことで知られる同作ですが、2人は欠席でした。ただ、生徒役のメインキャストの一人で、2024年のNHK連続テレビ小説『虎に翼』にも出演した松川尚瑠輝さんのほか、すでに芸能界を引退した人たちも登場。

天海さんは撮影当時、役作りのため、あえて生徒たちと話さなかったそうですが、久しぶりに成長した教え子と会い、涙ぐむ場面もありました」（スポーツ紙記者）

21年ぶりの人気ドラマの同窓会企画は大きな注目を集めたが、放送後のXでは《福田麻由子ちゃんは出ないんだな》《福田麻由子さん来てないのも寂しいなぁ》《福田麻由子出えへんかったか……》など、女優の福田麻由子の不在を惜しむ声が聞かれていた。

「福田さんは成績優秀でクールな性格ながら、過去のトラウマに悩む生徒役で出演し、志田さんや松川さんとともにメインキャストとして出演していました。番組内で、欠席した志田さんや伊藤さんの話題が出る場面もありましたが、福田さんは名前さえ出ず、スルーされる形になったため、寂しく思う人もいたのでしょう」（芸能記者）

福田は1998年から子役として活動し、『女王の教室』や2006年のドラマ『白夜行』（TBS系）など話題のドラマに出演して知名度を高めた。

「『白夜行』では、綾瀬はるかさん演じるヒロインの幼少期役で出演し、透明感がありつつも陰のあるキャラクターを巧みに演じ、“天才子役” と称されました。

その後も多くのドラマで経験を積み、2019年のNHK連続テレビ小説『スカーレット』で戸田恵梨香さん演じる主人公の妹役で出演したのです。素直で天然な妹を好演し、子役時代とは違った一面を見せ、女優としてさらに評価を高めました」（同前）

順調にキャリアを積み重ねたが、2022年に芸能活動を休止することを発表し、2024年には20年間所属した事務所を退所した。活動休止発表以降、テレビで見る機会は減っているが、現在はなにをしているのか。

「引退したわけではなく、現在はフリーランスで舞台を中心に活動しています。2023年にウェブ媒体『CHANTO WEB』のインタビューで、福田さんは、女優業を休止した理由について、『もともと、いろんなお仕事を経験してみたいという気持ちがありました』と語っています。

表舞台から離れて、ホテルや飲食店などでアルバイトしていたそうです。ただ、2025年1月から活動再開し、Instagramでは稽古の合間のオフショットも投稿しており、舞台女優として再起しているようです」（同）

『女王の教室』での経験は、福田にとっても糧になっていることだろう。