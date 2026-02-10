しまむら、シール関連で注意喚起 在庫確認「お控えいただけますよう」
しまむらは10日、公式SNSを通じて、シールの在庫問い合わせについて注意を呼びかけた。
【写真】61歳祖父と9歳孫の“シール交換”に400万回再生…“じーたん”のシール帳面
投稿で「シール関連商品のお問い合わせについてのお願い」と書き出し、「しまむらグループでは、店舗ごとに入荷状況が異なります」と説明。「ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
さらに、「入荷予定時期に関するお問い合わせ、在庫確認については、お控えいただけますようお願い申し上げます」とつづり、「お客様のご理解とご協力をお願いいたします」と締めくくった。
なお同じ呼びかけの内容を、「バースデイ」「アベイル」など関連ブランドのアカウントでも公開した。
