モノが高い！あらゆる物品が値上がりしており、みなさまの給与はそれほど上がらないし税金もなんか笑えるほど高いこの時代。なかなか生活もままならないって人も多いのではないだろうか。野菜も突然高騰したりするし、今だとガソリンもまた上がるみたいね。とにかく生きるにも金が余計にかかる。そんな時代です。俺もインボイス事業者になって2年。確定申告を済ませれば今まで発生しなかった5桁の税金が追加で発生するし、もう何