シンプルで使いやすいのに、着るとどこか今の気分に合う--。そんなトップスが一枚あると、毎日のコーデ組みがぐっと楽になるはず。今回ご紹介するのは、@miu___wear さんが購入した【しまむら】の「トレンドTシャツ」。「めちゃくちゃ合わせやすい！」とコメントしている、着回し力の高さにも注目。カジュアルからほんのりきれいめまで、マネしたくなるオシャレコーデのポイントをお届けします。 モノトーン ×