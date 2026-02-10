この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「怪しいけど乗る？」空港で出会った外国人カップルを車で“おもてなし” 日本のラーメンに「イタリアンより美味い」と感動

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画を公開。空港で出会ったオーストラリア人カップルを車に乗せ、秋葉原観光や絶品ラーメンでもてなす様子が描かれている。



動画は、羽田空港でJukiaが来日直後の外国人に「東京を無料で案内する」と声をかける場面から始まる。当初は「YouTubeをやっていて…」という説明に戸惑いもあったようだが、ノリの良いオーストラリア人カップルが快諾。「実は5日前に航空券を取った」という無計画な旅を楽しむ二人に、Jukiaはアニメの聖地・秋葉原行きを提案した。



二人は日本のアニメが大好きだそうで、街に到着するなり「カラフルで最高！」と大興奮。グッズショップでは、男性が『呪術廻戦』のTシャツを即決し、女性も『チェンソーマン』のキャラクターのぬいぐるみを抱きしめ「天国すぎて死んじゃうかも」と満面の笑みを見せた。続いて訪れた神田のラーメン店では、鶏白湯ラーメンと卵かけご飯を実食。スープを一口飲んだ男性は「お〜！めちゃくちゃ美味しいね！」と目を見開き、「イタリアンより日本食が一番だね」と絶賛し、箸が止まらない様子だった。



旅の締めくくりに、Jukiaは二人が店で見かけて欲しがっていた漫画をサプライズでプレゼント。車内で袋を開けた二人は「本当にありがとう！一生忘れない思い出になった」と感激し、最後は熱い抱擁を交わして別れを惜しんだ。言葉や文化の壁を超え、たった一日で深い友情が芽生えた心温まる動画となっている。



