元教師が解説「睨みつける面接官」の正体は“観察役”と“老化現象”だった
元教師YouTuber「静岡の元教師すぎやま」が「【入試】面接で面接官がにらんできた！？コレってヤバ杉？ #元教師 #先生 #受験 #入試 #面接」を公開した。動画では、入試などの面接において受験者が抱きがちな「面接官にずっと睨まれていた」という不安に対し、その意外な正体と背景にある事情を解説している。
すぎやま氏は冒頭で、面接官が一言も発さずに睨んでくる状況について、「これってダメだった？」と案じる受験者の心理を提示した上で、「結論、それはただ不機嫌そうに見えるおじさんです」と明快に答えた。かつては、あえて高圧的な態度をとって受験者にプレッシャーをかける「圧迫面接」も存在したが、現在ではそうした学校はほとんどなく、「基本的にはみんな優しくしてくれるはず」と現状を説明する。
では、なぜ黙って睨んでいるように見える面接官が存在するのか。すぎやま氏はその理由として「役割分担」と「加齢現象」の2点を挙げて解説した。 まず、面接官が3人いる場合、一般的に「主に質問をして進行する人」「補助の質問をする人」、そして「受験者を観察している人」に役割が分かれるという。つまり、黙っている人物は、質問をせずに客観的に受験者を見る「観察担当」であった可能性が高いと指摘した。
さらに、睨んでいるように見える根本的な原因についても言及。すぎやま氏は「そう見えるだけ」と断言し、加齢による顔の変化を理由に挙げた。年齢を重ねると口角が下がり、「眼瞼下垂」によってまぶたも下がってくる。さらにシワもできるため、本人は何もしていなくても、黙って無表情でいるだけで周囲には「不機嫌そうに見えちゃう」のだという。すぎやま氏は、この抗えない老化現象を「ツラ杉（辛すぎ）」と表現し、面接官側の切実な事情をユーモアを交えて訴えた。
結論として、面接官が厳しい表情をしていても、それは悪意や低評価の表れではなく、単なる役割上の沈黙や加齢による身体的特徴である可能性が高い。面接官の表情を過度に恐れる必要はないという事実は、受験生の不安を和らげる重要な知見である。
