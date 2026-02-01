1000Ëü²óÀþÆÍÇË¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À°È÷¤ËÎå¤à¥É¥³¥â¤Î¼¡¤Ê¤ë²ÝÂê[Ë¡ÎÓ³ÙÇ·¡¦ÀÐÀî²¹¡¦ÀÐÌî½ãÌé¡¦º´Æ£Ê¸É§¤Î¥¹¥Þ¥Û²ñµÄ¡Ê²¾¡Ë]
¡¡ÄÌ¿®¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥é¥¤¥¿ー4¿Í¤ÈÊÔ½¸Ä¹¤Î´Ø¸ý¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û²ñµÄ¡Ê²¾¡Ë¡×¡£º£²ó¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¥É¥³¥â¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡¢mineo¤Î¥Õ¥ëMVNO¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1000Ëü²óÀþÆÍÇË¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ïº£¸å¤Î5GÅ¸³«¤¬²ÝÂê
º´Æ£
¡¡Á°²ó¤ÎÂ³¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¡¢È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§Á°²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡¢È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄ¾Á°¤Ç¤·¤¿¡Ë
º´Æ£
ÀÐÀî»á
¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£È¯É½²ñ¼«ÂÎ¤ÏµÞî±³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¾ì½ê¤òÃµ¤·¤À¤·¤Æ¡¢¶öÁ³¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÀî»á
ÀÐÌî»á
¡¡»°ÌÚÃ«²ñÄ¹¤È¥³¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ë³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐÌî»á
ÀÐÀî»á
¡¡È¯É½²ñÁ°¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ÚÅ·¤¬¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ëºÝ¤Î¹±Îã¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡³«ºÅ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥¹¤òÇÛ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶ÉÁ°ÅÝ¤·¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹ÍÏ¤±¤Á¤ã¤¦¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡·ë²Ì¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë1000Ëü²óÀþ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£
ÀÐÌî»á
¡¡1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤·¤«¤·¡¢1¤«·îÈ¾¤Ç50Ëü²óÀþ¤âÁý¤¨¤ë¤«¤Ê¡£
º´Æ£
¡¡Âç¸ý¤ÎË¡¿Í·ÀÌó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡ÉáÄÌ¤ÏÌµÍý¤À¤è¤Í¡£Ë¡¿Í´Ø·¸¤Ç²¿¤«Âç¤¤Ê·ÀÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤È»×¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ï10Ëü¡¢20ËüÄøÅÙ¤·¤«Áý¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¡¢1000Ëü²óÀþ¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²óÀþ¤¬º®»¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ò¤¬¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£»°ÌÚÃ«²ñÄ¹¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À°È÷¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£¤¢¤È¤ÏKDDI¥íー¥ß¥ó¥°¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾»ï¤Ç¤Ï¥íー¥ß¥ó¥°½ªÎ»¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡ÀèÆü¡¢KDDI¤Î¾¾ÅÄ¼ÒÄ¹¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êÂù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¤Ç¤â¤À¤¤¤ÖÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ïº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç´°Á´¤Ë½ªÎ»¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡KDDI¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÏÂß¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÂß¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤³¤½¼Ú¤ê¤¿¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡KDDI¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥íー¥ß¥ó¥°¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤¬°ìµ¤¤Ë½ª¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÁêÅö¥¨¥ê¥¢¤Ï¶¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¶á¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò¤ä¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢KDDI¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÉÑÈË¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤Ç¤¤ì¤Ð¥íー¥ß¥ó¥°¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²¼¿´¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢½©¤ËKDDI¤Î¥íー¥ß¥ó¥°¤¬´°Á´¤ËÀÚ¤ì¤¿¤é¡¢AST¤Ç¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®³«»Ï¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤âÍèÇ¯¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©
º´Æ£
¡¡Í½Äê¤Ç¤Ï2026Ç¯Ëö¤´¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡º£Ç¯¤ÎºÇ½ª»ÍÈ¾´üÃæ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡°ì±þ¡¢º£Ç¯Ãæ¤«¡£¤Ç¤â¡¢±ÒÀ±¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤·¤«¤â¡¢ºÇ½é¤Ï24»þ´Ö·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡£au Starlink Direct¤Ç¤¹¤é¡¢¤¢¤ì¤À¤±±ÒÀ±¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ªー¥Ðー¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¤·¡¢ÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡AST¤Ê¤é´ÊÃ±¤Ë¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥íー¥ß¥ó¥°¤ÎÏÃ¤À¤È¡¢·ë¶É¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁíÌ³¾Ê¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é10Ç¯´Ö¤Ï¼çÍ×3¼Ò¤¬¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÂß¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏKDDI¤ÎÁ±°Õ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¸µÁíÍýÂç¿Ã¤Î¿ûµÁ°Î¤µ¤ó¤¬°úÂà¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¿û¤µ¤ó¤¬¥Ï¥·¥´¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»°ÌÚÃ«¤µ¤ó¤¬ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«1000Ëü²óÀþ¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿û¤µ¤ó¤¬¼¤á¤Æ¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¥É¥³¥â¤Ï¡¢À¼Á¤³¤½°ã¤¦¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Åª¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤â¤½¤³¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥¨¥ê¥¢¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¼þÇÈ¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£5G SA¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢20MHzÉý¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ò¤®¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»°ÌÚÃ«¤µ¤ó¤Ï5G¤òÁý¤ä¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â5G¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¢¥ó¥«ー¥Ð¥ó¥ÉÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥íー¥ß¥ó¥°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥¢¤ÎÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó½Å¶ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¥æー¥¶ー¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢´ûÂ¸¥æー¥¶ー¤ÎÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´°Á´²¾ÁÛ²½¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¹¤°¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÁêÅö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ÏNTT¥°¥ëー¥×¤Î¤â¤Î¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Ð¥ì¤Æ¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡£º£Ç¯¤ÏÁêÅö¤Í¤¸¤ò´¬¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥æー¥¶ー¤¬¤¹¤°¤ËÎ¥¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¤¤ä¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò¤¤¤Þ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Û¤«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤«¤éÎ¥¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤«¤â¡£
´Ø¸ý
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Rakuten AI Optimism¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï5G SA¤ò¤ä¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡Àë¸À¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´Á³ÃÙ¤¤¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È5G SA¤¬ËÜÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢SoftBank Air¤ÎÃ¼Ëö¤â5G SAÂÐ±þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢²¿¤ò¤¤¤Þ¤µ¤é¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë5G SA¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡4G¡¢5G NSA¤Ç¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼¡¤Ï5G SA¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥ß¥êÇÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÏÁ´Á³¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¼þÇÈ¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¼¡¤Î¼þÇÈ¿ô¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥Ð¥ó¥É¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥Ð¥ó¥É¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÀßÈ÷Åê»ñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤¤¤Þ³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë700MHzÂÓ¤Î3MHzÉý¤âÃ¯¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤·¤Í¡£µ»½Ñ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¼å¤¤¡£
´Ø¸ý
¡¡Â¾¥¥ã¥ê¥¢¤«¤éÅ¾¿¦¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ï¼å¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡´°Á´²¾ÁÛ²½¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥áー¥«ー¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¶¯¤¤¡£
¥É¥³¥â¤Î5G SA¥¨¥ê¥¢¤Ï¤¤¤Ä¹¤¬¤ë¤Î¤«
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ØÏ¢¤À¤È¡¢¥É¥³¥â¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¤È»×¤¦¤·¡¢½ÂÃ«¤¢¤¿¤ê¤Ë¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢Åìµþ¡¦Âçºå´Ö¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸·¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ø¸ý
¡¡¿·´´Àþ¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Çau¤Ï²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÌî»á
¡¡Ç¯Ëö¤Î¥³¥ß¥±¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¥É¥³¥â¤À¤±·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢5G SA¤Î¤¹¤´¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥³¥â¤Ç¤Ï5G SA¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó°·¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¡Ö¥³¥ß¥±¤Ï5G SA¡¡ÎáÏÂ¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤â¤½¤â5G¤Ï¤É¤¦¤»·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¢µ»¤¬¥æー¥¶ー¤Ë¿»Æ©¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê5G¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡£5G SA¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡4G¤«¤é5G NSA¡¢5G SA¤È2ÃÊ³¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Â¾¼Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¼«Æ°Åª¤Ë5G SA¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢ÎÁ¶â¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·Á¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÅöÌÌÌµÎÁ¡Ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡5G¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥¹¥±¥Ùº¬À¤¬½Ð¤ë¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥³¥ß¥±¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢5G SA¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó°·¤¤¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢·Ð±ÄÅª¤Ë½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¿äÂ¬¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥ß¥±¤Ç¥É¥³¥â¤¬²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¡£¤ß¤ó¤Ê4G¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢NSA¤Î¿Í¤â5G¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢5G SA¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È5G¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡£·ë²Ì¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢5G SA¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âau¤â¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¿®¤Î²÷Å¬¤µ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï1¤Ä¤Î¶¥Áè¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Ï¡¢¤Þ¤º5G SA¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¶¹¤¤¡£¤¢¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬½Ð¤·¤¿Åý·×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥É¥³¥â5G SA¤ÎÀÜÂ³Î¨¤¬Äã¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢5G SA¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¸½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÂÐºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢KDDI¤Ï4GÅ¾ÍÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢5G¤¬ÌÌÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë5G SA¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥³¥â¤Ï4G¤¬¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¾ÍÑ¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¡¢TD-LTE¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤¦¡£2.5GHzÂÓ¤òKDDI¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ßNetflix¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¹©É×¤Û¤·¤¤
º´Æ£
¡¡LINE¥ä¥Õー¤Ï¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÈNetflix¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡WBC¤òÊü±Ç¤¹¤ëNetflix¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤À¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥æー¥¶ー¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡£LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥æー¥¶ー¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¿Ìä¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯LINE¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢YouTube¤Ç¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òLINE¾å¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ÎÁ¶â¤È¤·¤Æ¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥æー¥¶ー°Ê³°¤Î¿Í¤Ç¡¢LYP¤ò»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤ËNetflix¤ò¤ï¤º¤«¤Ê¶â³Û¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤¹¤·¡¢Netflix¤òÃ±ÂÎ¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¤³¤ì¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÈNetflix¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤¬¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤ë¡£Yahoo!¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉÑÈË¤Ë»È¤¦¤«¤éLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢890±ß¤ÇNetflix¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢WBC¤À¤±¸«¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¤¤ÞNetflix¤ËÃ±ÂÎ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¥É¥³¥â¤ÎÇú¾å¤² ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Netflix¤Ï¡¢¥É¥³¥â¡¢KDDI¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È3¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÁªÂò»è¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇº¤Þ¤·¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤é¡¢3¥«·îÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£LINE¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡º£²ó¤â¤¤¤Þ¤¤¤Á¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯À°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÐÌî»á
¡¡LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥æー¥¶ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡LINE¥ä¥Õー¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥æー¥¶ー¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤ËÁÊµá¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢Netflix¤¬¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÀÐÀî·¯¤¬¸À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤ß¤¿¤¤¤Êµ¡Ç½¤¬WBC¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉÕ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤âYouTube¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Netflix¤ÏÂçºî¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤È¡¢Â¾¼Ò¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤ì¤ò¤É¤³¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤á¤ë¤«¤¬¥«¥®¤À¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡Netflix¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Netflix¤Ï¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¥×¥ì¥¼¥ó¤âÈùÌ¯¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ëÄ°»þ¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¿¤À¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡£
ÀÐÌî»á
¡¡Á°¿¶¤ê¤ò³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º´Æ£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¸ªÆ©¤«¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤ä¤á¤È¤³¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Õ¥ëMVNO¤òmineo¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤ï¤±
º´Æ£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËMVNO¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤¬Äó¶¡¤¹¤ëmineo¤Ï¡¢2027Ç¯²¼´ü¤Ë²»À¼¥Õ¥ëMVNO¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KDDI¤Î²óÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²»À¼ÌÖ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Åì¤ÎÆüËÜÄÌ¿®¡¢À¾¤Î¥ª¥×¥Æー¥¸¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡mineo¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢MVNO¤â»ñ¶âÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼Ú¤ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀßÈ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢mineo¡¢IIJ¤¯¤é¤¤¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ÍèÇ¯¤Î²¼´ü¤Ë»²Æþ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÄÌ¿®¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»²ÆþÉ½ÌÀ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£KDDI¤È¹ç°Õ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤«¤éIMS¤ÎÀßÈ÷¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²»À¼ÄÌÏÃ¤ÏÃ±¤Ë¸ò´¹µ¡¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¤¤Ç¡¢¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Ë¡ÎáÂÐ±þ¤âÉ¬Í×¡£Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤Ï¤â¤È¤â¤È¸ÇÄêÅÅÏÃ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡²»À¼¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó²óÀþ¤È¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¸«¤¨¤¿¡£ÂçÊÑ¤À¤±¤É¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡Ë¡ÎÓ¤µ¤ó¤¬¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡ÀäÂÐ¤ä¤ë¤È»×¤¦¡£2035Ç¯¤Ë¸ÇÄêÅÅÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ò´¬¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢2030Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥É¥³¥â¤Î¡Öhome¤Ç¤ó¤ï¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Î¢Â¦¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤ÇÆ°¤¯¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ëMVNO¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¥æー¥¶ー¤òÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ï03ÈÖ¹æ¡Ê¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ë¤ò¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤Ï¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
ÀÐÌî»á
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤¬ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë»ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¡¢mineo¤Ç¤Ï¥æー¥¶ー¤ËÍ¥¤·¤¤´ë¶È¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡´ØÀ¾¤Ç¤ÏÍÌ¾¤À¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯½Ð¤ë²ñ¼Ò¤À¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎÁ¶â¤¬°Â¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤í¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÁíÌ³¾Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢mineo¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢KDDI¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢±þ¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡au¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ê¥åー¤Ï¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¥ª¥×¥Æー¥¸¤ÏKDDI¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡mineo¤¬ºÇ½é¤ËMVNO¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤â¡¢KDDI²óÀþ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¤À¤«¤éº£²ó¤ÎÏÃ¤â¡¢ÅöÁ³¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Î¥¿¥Ã¥°¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¡¢KDDI¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¥íー¥ß¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤Ë²þ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ëMVNO¤Ç¤ÎÀÜÂ³¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¼Â¼ÁºÇ½é¤Î¥Õ¥ëMVNO¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤â¤³¤Î·Á¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤¤¤Þ¤«¤éMVNO¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡È½ÃÇ¤ò¥ß¥¹¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥Õ¥ëMVNO¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡mineo¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏMVNO¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£·ë¹½¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢¥É¥³¥â¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïð÷¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡3¼Ò¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£2¼Ò¤¬¸Â³¦¤«¤Ê¡£¥ª¥×¥Æー¥¸¤â¡¢²¿Ç¯Àè¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¡¤Ï¥É¥³¥â¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤Ê¤Ë¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡SIM¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£iPhone¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ê´Ö¤¬¸º¤ë¤Ï¤º¡£
ÀÐÀî»á
¡¡IIJ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡IIJ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â²»À¼¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜÄÌ¿®¤Èmineo¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜÄÌ¿®¤¬Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡¢¥³¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¸ò´¹µ¡¾å¤Ç¡¢AI¤ò¤«¤Þ¤»¤ÆËÝÌõ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÄÌ¿®¤ÎÈëÌ©¤È¤·¤Æ¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥¢¥¦¥È¤À¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤Ç²»À¼ÄÌÏÃ¤Çº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°Õ³°¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥ëMVNO¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¥íー¥ß¥ó¥°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¼èÆÀÎ¨¤¬17¡ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡6¿Í¤Ë1¿Í¤À¤«¤é¤Í¡£³¤³°¤Ç»È¤¨¤ëSIM¤â¤«¤Ê¤ê°Â¤¤¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡£
Ã¼Ëö³ä°ú¤Îµ¬À©¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë
º´Æ£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Ã¼Ëö³ä°úµ¬À©¤ËÂÐ¤¹¤ëÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡Âè1²ó¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê³ä°úµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤âÇò´ú¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè2²ó¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ´¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ìµ»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Î´Ú¹ñ»öÎã¸¦µæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¿¤À¡¢½ô³°¹ñ¤Î»öÎã¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£ÁíÌ³¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ëー¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Ã»´ü²òÌó¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢´ü´Ö¹´Â«¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¤ò¾ò·ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬Åú¤¨¤«¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¤â¤¦ÁíÌ³¾Ê¤¬·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¡¢¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¿·µ¬·ÀÌó¤Ç¡¢Ëè·î1000±ß¤º¤Ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤À¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Ç¯¸å¤Ë1Ëü2000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ËÍî¤ÁÃå¤¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¢¤È¡¢Í¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬¡Ö¤ª»î¤·³ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¿â¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£Ã¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤±¤Ï¡¢Ã¼Ëö¹ØÆþÊä½õ¤ÎÃ¼Ëö²¼¼è¤ê³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢³ä°ú¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¤¤¤¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£´Å¤¨¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤È¡¢³ä°ú¤òÀ¹¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»Ä²Á¤òÀ¹¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»Ä²Á¤òÀ¹¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥æー¥¶ー¤ÎÉÔÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¥É¥³¥â¤Ï»Ä²Á¤ò¤¢¤Þ¤êÀ¹¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìÎ§¤Ç¤¤¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤³¤â¥ëー¥ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£»Ä²Á¤òÀ¹¤ê¤¿¤±¤ì¤ÐÀ¹¤ì¤Ð¤è¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤â¶¥Áè¡¢º¹ÊÌ²½¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡»Ä²Á°ìÎ§ÇÉ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬»ñÎÁ¤Ç¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£
ÀÐÀî»á
¡¡»Ä²Á¤òÀ¹¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢1¡¢2Ç¯¤ÇÃ¼Ëö¤òÊÖ¤¹¿Í¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¡¢Í¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤«¤é°ãÌó¶â¤ò1000±ß¤Ë¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢KDDI¤¬¾ø¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Åö»þ¤«¤é¤µ¤ó¤¶¤ó¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤À¤«¤é¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡Í¼±¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç·è¤á¤¿¤é°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Åö»þ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌµÃã¶ìÃã¤Ê¥ëー¥ë¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥µー¥Ðー¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¾ðÊóÏ³±Ì
ÀÐÀî»á
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¾ðÊóÏ³±Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡1·î¤ËMy SoftBank¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Ãû¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Ãæ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢iPhone¤ÈAndroid¤ÇÆ°ºî¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢iPhone¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Ãæ¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤«¤é¶ÛµÞ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥æー¥¶ー¾ðÊó¤ÎÉ³¤Å¤±¤¬ÉÕ¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥³¥â¥áー¥ë¤Î½é´ü¤Î¤³¤í¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥É¥³¥â¤Î»þ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë°Æ·ï¤À¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤³¤ì¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ÀÁíÌ³¾Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¤È¤·¤Æ¡¢ÊÖ¶â¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ëー¥ë¤Ïºî¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç1000±ß¤¯¤é¤¤Ìã¤¨¤¿¤éµö¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤è¡£¼Õ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¾õ¶·¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡ÀÎ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤ä¤é¤«¤·¤¿»þ¤Ë¡¢500±ßÊÖ¶â¤È¤¤¤¦Á°Îã¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¤¤Þ¤ÏÊª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1000±ß¤¯¤é¤¤¤ÏÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤³¤ì¤³¤½¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£