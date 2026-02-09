この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」が、「【危険】ギター選びを間違えるとバンドは売れない｜バンドが売れるためのギターってどれなん？」と題した動画を公開。ロックバンド「QOOLAND」のギターボーカル・平井拓郎氏が、バンドが売れるために重要なギター選びの視点を解説した。



動画は「曲を書いてバンドをやって、売れたいじゃないですか」という問いから始まる。しかし、ギターには数多くの種類があり、「どのギターが一番売れることに繋がる？」という疑問に、平井氏は独自の視点で答えていく。



平井氏はまず、自身の愛用ギターであるAozax製のカスタム「レスポールジュニア」を紹介。一般的なレスポールはネックが折れやすいという弱点があるが、自身のモデルはネックが取り外し可能な「デタッチャブルネック」仕様にすることで、その弱点を克服していると語る。氏は過去にレスポールを転んで折ってしまった経験から、「テレキャスターは（投げても）折れない」とその丈夫さを絶賛し、ツアーを回るバンドマンにとっては「丈夫な方が売れるかもな」という持論を展開した。



さらに氏は、代表的なギターである「レスポールジュニア」と「ストラトキャスター」の音の違いを実演。前者の音を「そうめんみたいな味」、後者を「家系ラーメン」とユニークな言葉で表現し、ストラトキャスターは多機能で音がリッチな反面、その情報量の多さがボーカルを邪魔してしまう可能性を指摘した。



また、音の良し悪しは価格に比例しないとも語る。レコーディングで60～70万円のヴィンテージのテレキャスターと、10万円ほどの新品のテレキャスターを弾き比べた際、結果的に「新発売の方が良かった」という経験を明かし、必ずしも高価なものが良い音とは限らないと述べた。



結論として、平井氏は「レコーディングに関してはレスポール」「ライブを回るならテレキャスター」と用途に応じた選び方を推奨。そして最も重要なのは、特定のモデルに固執するのではなく、「どれが売れるかな？って思って選ぶ」という戦略的な視点であり、選んだギターをその人の「アイコン」にしていくことだと締めくくった。